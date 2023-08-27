خشونة المفاصل .. الرياضة خير من العلاج

خشونة المفاصل هو مرض مزمن يتقدم ببطء وباستمرار مصيبا المفاصل وهو عندما يصيب المفاصل فإنه يؤثر فى وظيفة المفصل تأثيرا بالغا.

وفى دراسة أجريت فى بريطانيا تبين أن نسبة حدوث هذا المرض هو 4% حتى سن 24 عاما وتصل هذه النسبة 85% فى الأعمار من سن 75 إلى 79 سنة ودراسة أخرى تبين أن 20% من العمال الذين يعملون بالأعمال البدنية الذين يتوقفون عن العمل 24 شهرًا فى السنة نتيجة الألم الناتج عن خشونة المفاصل ويسبب هذا أضرارا اقتصادية واجتماعية وهذا المرض يصيب السيدات أكثر من الرجال.

ويقول الدكتور ماهر عبدالملاك صادق استشارى اول جراحة العظام: يوجد نوعان من انواع الخشونة:

النوع الابتدائى ويحدث فى منتصف العمر ويتقدم ببطء مع تقدم العمر وقد تكون أسبابه كالآتى: زيادة فى العمر العادى للمفصل خاصة الركبة وهو نتيجة إجهاد المفصل مثل إصابة المفصل والعيوب الخلقية به مثل تقوس الركبتين وأيضا أسباب موضعية فى المفصل مثل أمراض النقرية التى تصل المفصل نقص الكالسيوم«لين العظام- الكساح» أو نقص التغذية الدموية للمفصل خاصة مفصل الفخذ أو إصابة المفصل أو التهاب ميكروبى بالمفصل.

وهناك أسباب عامة تصيب الجسم مؤثرة على المفاصل مثل الاضطرابات الهرمونية والعوامل الوراثية البيئية وبعض العلماء يفسرون هذا النوع من الخشونة بأنه يوجد تغيرات كيميائية فى غضاريف المفصل يجعلها غير قادرة على عمل الجسم.

والنوع الثانى هو ثانوى ومنه: إصابة المفاصل مثل الكدمات والتجمع الدموى داخل المفصل وأيضا تشوهات المفاصل مثل تقوس الركبتين وتراكب الركبتين وإصابة المفاصل بالأمراض المزمنة مثل الروماتويد المفصلى والالتهاب الميروبى للمفصل.

ويشير الدكتور ماهر عبدالملاك من الأسباب الثانوية نقص الغذاء الدموى لنهايات العظام والتغيرات التى تحدث فى المفصل نتيجة الخشونة تبدأ فى الغضروف، فيفقد ليونته ولمعانه بحيث يصبح جافا ويتشقق ما يحدث احتكاكه وضموره إلى درجة اختفائه بصريا ما تحته من عظام وأطراف الغضروف يزيد سمكها وتكون زوائد عظمية وغضروفية.

والتغيرات التى تحدث فى العظام فيحدث جفاف فى وسط سطح العظمة وضعف بالأطراف وحدوث ألياف صغيرة تحت سطح العظمة والغشاء السنوقى المبطن للمفصل فهو يتعرض للإصابة لاحتكاكه بالغضروف الخشن مما يسبب فى حدوث ارتشاح بالمفصل وحدوث ثنايات تشبه الأهداب به وتنفصل بعض أجزاء الغشاء وتصبح أجسامًا سائبة داخل المفصل مسببة للألم وصعوبة فى الحركة والكبسولة التى تحيط بالمفصل تتعرض أيضا للتغيرات فهى تتضخم وتتليف ويتكون عقد أو نتوءات ليفيه فى أجزاء متفرقة منها والعضلات حول المفصل تتعرض أيضا للتغيرات منها التقلص المستمر وتليف العضلة مما يسبب تشوهًا فى شكل المفصل.

ويضيف الدكتور ماهر عبدالملاك: يشتكى المريض من ألم بالمفاصل وهذا الألم متقطع ويزيد مع استكمال المفصل مثل المشى فترة طويلة أو صعود أو نزول السلم ولكن فى المرحلة المتقدمة من الخشونة يمكن للألم أن يحدث حتى اثناء الراحة ويشتكى المريض من تورم المفاصل وحدوث صوت احتكاك خاصة عند استعمال المفصل.

وبفحص المريض تبين وجود ورم بالمفصل ويمكن تواجد ارتشاح بالمفصل وزيادة فى سمك الغشاء المبطن للمفصل وتحديد فى حركات المفصل الايجابية والسلبية ويمكن سماع صوت احتكاك المفصل أثناء تحريكه فى الفحص الاكلنيكى، ويمكن تبين حدوث تشوهات فى شكل المفصل نتيجة التغيرات فى الكبسولة المغلفة للمفصل والعضلات المحيطة بالمفصل.

وعند عمل الأشعات اللازمة يتبين أن فراغ المفصل قد قل بحيث تصبح العظام قريبة من بعضها حتى بعد الإصابة تتلامس العظام نتيجة ضمور واختفاء الغضروف.

وبالأشعة تبين وجود زوائد عظمية بأطراف العظام وقد يوجد فراغات «أكياس» صغيرة تحت سطح العظام بالمفصل المصاب بالخشونة وعلاج مثل هذه الحالات يكمن فى مساعدة المريض فى فهم طبيعة المرض وتقديم الدعم النفسى للمريض وتقليل الألم والتهاب المفصل بالمحافظة على حركة ووظيفة المفصل ومنع حدوث تشوهات وعلاج التشوهات الموجودة إذا وجدت، وعموما يحتاج المريض إلى فترات راحة للمفاصل المصابة وتجنب حدوث إصابات للمفاصل وتقليل وزن الجسم وعلاج السمنة والبعد عن الأوضاع الخاطئة للجسم أثناء الجلوس أو الوقوف أو المشى أو النوم.

والعلاج الطبيعى له فائدة كبيرة مثل التمرينات الايجابية التى يقوم بها المريض لتقوية العضلات وليونة حركة المفاصل بحيث إن هذه التمرينات تكون غير مجهدة للمفاصل أيضا التدفئة الوضعية ويوجد أجهزة علاج طبيعى مفيدة جدا للخشونة لتقليل الألم والمساعدة فى استعادة حركة المفاصل.

ويؤكد الدكتور ماهر عبدالملاك أن العلاج الدوائى له دور كبير لتقليل الألم مثل المسكنات ومضادات الالتهاب الروماتزمية والحقن الموضعى للمفصل فى حالة الآلم الشديد ووضع بعض السندات والجبائر والأربطة فى حالات الخشونة المتقدمة لتقليل الآلم ومنع التشوهات التى قد تحدث للمفصل وتوجد بعض العمليات الجراحية المفيدة فى هذه الحالات مثل العمليات الجراحية الوقائية لمنع تشوهات ومضاعفات الخشونة مثل عمليات تصليح تشوهات الركبتين «تقوس الركبتين أو تراكبهما» وتوجد عمليات لعلاج الخشونة كثيرة مثل عمل ثقوب تحت سطح العظام لتقليل الضغط داخل التهابات العظام وتحسين الغذاء الدموى للعظام وبالتالى تقليل الآلم.

ويوجد أيضا جراحة لاستعدال استقامة العظمة بعمل كسر قريب من المفصل لتصليح أى اعوجاج أو تشوه بالمفصل واستعادة استقامة العظام.

واستخدام المنظار الجراحى للركبة يمكن إزالة الأجسام السائبة داخل المفصل واستئصال الأهداب والأجزاء السميكة من الغشاء السينوفى وانعاش المفصل وتوظيفه.

وفى الحالات المتقدمة والتى يفقد المفصل وظيفته وحركته يمكن تغيير المفصل بمفصل صناعى ويوجد أنواع كثيرة من المفاصل وفى عمليات ناجحة جدا خاصة مفاصل الركب والفخذ والكتف وهى تعيد للمريض حركته ونشاطه وحيويته.

وأخيرا الوقاية خير من العلاج فيمكننا بالرياضة والتغذية الصحيحة والحفاظ على وزن الجسم واتباع الوقوف والجلوس والنوم بالطريقة السليمة الصحيحة تفادى الخشونة.