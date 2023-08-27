أعراض نقص فيتامين k.. ضعف صحة العظام أبرزها

يشير فيتامين k إلى مجموعة من المركبات القابلة للذوبان في الدهون المشاركة في التخثر ونمو العظام وصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساهم نقص فيتامين ك في نزيف كبير وضعف نمو العظام وهشاشة العظام وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

هناك نوعان رئيسيان من فيتامين K، يأتي فيتامين K1 (فيلوكينون) من النباتات، وخاصة الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ واللفت ويتم إنشاء فيتامين K2 (الميناكينون) بشكل طبيعي في الأمعاء ويعمل بشكل مشابه ل K1.

يلعب فيتامين ك دورا مهما في التخثر، المعروف باسم تخثر الدم، والتخثر هو عملية تساعد على منع النزيف المفرط داخل وخارج الجسم.

يحتاج جسمك إلى فيتامين k من أجل إنتاج البروتينات التي تعمل أثناء عملية التخثر. إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ك، فإن جسمك ليس لديه ما يكفي من هذه البروتينات. العلامة المميزة لنقص فيتامين ك هي النزيف أكثر من اللازم.

يعتقد العلماء أيضا أن فيتامين ك يساعد العظام على النمو والبقاء بصحة جيدة، لكنهم يواصلون دراسة تلك العلاقة.

نقص فيتامين k نادر لدى البالغين لأن العديد من الأطعمة التي نتناولها تحتوي على كميات كافية من K1، ولأن الجسم يصنع K2من تلقاء نفسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجسم جيد في إعادة تدوير إمداداته الحالية من فيتامين ك ومع ذلك، يمكن أن تتداخل بعض الحالات وبعض الأدوية مع امتصاص فيتامين ك وخلقه، مما يجعل من الممكن أن تصبح ناقصة.

أعراض نقص فيتامين k

كدمات على جسمك

نزيف شديد

الحيض الثقيل والمؤلم

ارتفاع خطر الإصابة بالجهاز الهضمي

ضعف صحة العظام

يمكن أن تؤثر على صحة قلبك

البراز الداكن