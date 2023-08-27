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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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موسى مصطفى موسى يحسم موقفه من الترشح لانتخابات الرئاسة

موسى مصطفى موسى
موسى مصطفى موسى المرشح السابق للانتخابات الرئاسية

 قال موسى مصطفى موسى، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، إن الحزب اتخذ قرارًا بالإجماع على تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أن الحزب يرى أن استمرار السيسي ضروري لاستكمال إنجازاته، وأن مصلحة الدولة تتطلب استمراره.

  وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن حزب الغد سيكون خلف الرئيس السيسي في الانتخابات، وسيكون هناك حملات ينظمها الحزب للرد على الشائعات والادعاءات التي يروجها المأجورين وأعداء الوطن.

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 ولفت إلى أن حزب الغد يبحث عن الاستقرار والهدوء حتى نتمكن من مواجهة التحديات، وتحقيق هذا الاستقرار سيكون باستمرار الرئيس السيسي، متابعًا: "مشاكل مصر هتتحل في وجود الرئيس السيسي".

 مصر تحتاج السيسي:

  وأكد موسى مصطفى موسى، أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن السيسي مصر تحتاجه وأنه سيكون داعم له في الانتخابات. 

 وتابع: سننظم مؤتمرات كاملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وحملة إعلامية مهمة جدًا للحديث عن إنجازات الرئيس والرد على المشككين".

  وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يجب أن يعرف الشعب المصري أن العالم كله يمر بنفس التحدي، وأن مصر لديها من الآليات ما يمكنها من تجاوز الأزمة، مشددًا على أن مصر في وضع أفضل من دول أوروبية كبيرة، والشعب يجب أن يتسلح بالأمل في تجاوز الأزمة.

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