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الأحد 27 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مفاوضات سد النهضة تؤكد إصرار مصر على حقوقها.. فيديو

سد النهضة
سد النهضة

 قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، تكتسب أهمية خاصة.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجولة القادمة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي بعد توقف كبير نتيجة توقف المفاوضات ونتيجة عدم جدية كافية من الطرف الإثيوبي بوجود التزام قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

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 تمسك مصر بحقوقها:


 وأوضح أن القاهرة تبذل أقصى الجهود لإنجاح عملية التفاوض إيمانًا منها بوجود حلول فنية وقانونية تلبي مصالح الدول الثلاث، منوهًا إلى أن المفاوضات الحالية تأتي بعد إعلان قيادتي البلدين عن أهمية استئناف المفاوضات في إطار زمني مدته أربعة أشهر، وبالتالي هناك إطار زمني مهم لإنهاء التفاوض وأنه يأتي بعد 10 سنوات من التفاوض.

 وأكد أن هناك أسسًا يمكن البناء عليها والتي تمت على مدار عقد كامل من الزمن، وبالتالي أهمية المفاوضات أن مصر تتمسك بكل حقوقها المائية في هذه المفاوضات.

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