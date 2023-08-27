البكتريا والفيروسات أبرزها.. أسباب حدوث عدوى الأذن الوسطى

عدوى الأذن، التي تسمى أيضًا التهاب الأذن الوسطى الحاد، هي عدوى مفاجئة في أذنك الوسطى، والأذن الوسطى هي المساحة المليئة بالهواء بين طبلة الأذن والأذن الداخلية، لأنه يضم العظام الحساسة التي تنقل الاهتزازات الصوتية من طبلة الأذن إلى أذنك الداخلية حتى تتمكن من السمع.

وأنابيب أوستاكي هي قنوات تربط أذنك الوسطى بمخلف حلقك، إنها تنظم ضغط الهواء في أذنك وتمنع السوائل من التراكم في مساحة الأذن الوسطى.

إذا لم يعمل أنبوب أوستاكي بشكل جيد، فإن السائل يواجه صعوبة في التصريف من مساحة الأذن الوسطى ويمكن أن يسبب ضعفًا مكتومًا. تسبب التهابات الأذن (من الفيروسات والبكتيريا) أيضًا سائل الأذن الوسطى، في هذه الحالات، يصاب سائل الأذن الوسطى وغالبًا ما يسبب عدم الراحة بالإضافة إلى السمع المكتوم.

أسباب حدوث عدوى الأذن:

تسبب البكتيريا والفيروسات التهابات الأذن، في كثير من الأحيان، تبدأ التهابات الأذن بعد نزلة برد أو عدوى أخرى في الجهاز التنفسي العلوي، وتنتقل الجراثيم إلى أذنك الوسطى من خلال أنبوب أوستاكي.

وبمجرد الدخول، يمكن أن يتسبب الفيروس أو البكتيريا في تضخم أنابيب أوستاكي، ويمكن أن يتسبب التورم في انسداد الأنبوب، مما يؤدي إلى ضعف وظيفة أنبوب أوستاكي والسوائل المصابة في أذنك الوسطى.