اقرأ غدًا بالوفد.. استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بالقاهرة
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بالقاهرة".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
المباحثات تناقش التواصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء
شدد على تمكين القطاع الخاص وتقديم الحوافز والتيسيرات.. "السيسي" يوجه بتطوير الصناعة وتشجيع السياحة.
وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة .. وكياسة الوفد السياسية
معارك عنيفة قرب مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.. السفير السوداني في ليبيا يؤكد مقتل "حميدتي"
المفكر الكبير عبدالجواد يس يكتب: الحالة المدنية وتطورات المد الأصولي
البناني مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك
بعثة الأهلي تطير إلى النمسا
"أوسوريو يرفض الإطاحة بالجهاز الإداري