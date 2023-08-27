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الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بالقاهرة

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تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بالقاهرة".

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السد الإثيوبى بين حكمة «السيسى» وفطنة المفاوض

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لقاء القاهرة وأزمة السد الإثيوبى

 

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

المباحثات تناقش التواصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء

شدد على تمكين القطاع الخاص وتقديم الحوافز والتيسيرات.. "السيسي" يوجه بتطوير الصناعة وتشجيع السياحة.

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة .. وكياسة الوفد السياسية 

معارك عنيفة قرب مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.. السفير السوداني في ليبيا يؤكد مقتل "حميدتي" 

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكتب: الحالة المدنية وتطورات المد الأصولي 

البناني مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك 

بعثة الأهلي تطير إلى النمسا

"أوسوريو يرفض الإطاحة بالجهاز الإداري

الصفحة الأولى جريدة الوفد

 

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