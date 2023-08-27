اقرأ غدًا بالوفد.. استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بالقاهرة

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الإثنين، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "استئناف مفاوضات السد الإثيوبي بالقاهرة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

المباحثات تناقش التواصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء

شدد على تمكين القطاع الخاص وتقديم الحوافز والتيسيرات.. "السيسي" يوجه بتطوير الصناعة وتشجيع السياحة.

وجدي زين الدين: عبدالسند يمامة .. وكياسة الوفد السياسية

معارك عنيفة قرب مطار الخرطوم والقصر الجمهوري.. السفير السوداني في ليبيا يؤكد مقتل "حميدتي"

المفكر الكبير عبدالجواد يس يكتب: الحالة المدنية وتطورات المد الأصولي

البناني مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك

بعثة الأهلي تطير إلى النمسا

"أوسوريو يرفض الإطاحة بالجهاز الإداري