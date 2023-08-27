الشرطة النمساوية تضبط 53 شخصًا بينهم أطفال متجهين إلى ألمانيا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، العثور على 53 شخصًا بينهم أطفال صغار مكدسين داخل شاحنة صغيرة في مدينة لينز، ومتجهين على ما يبدو إلى ألمانيا.

وقالت الشرطة إن 4 رجال كانوا في كابينة المركبة عندما تم توقيفهم صباح اليوم الأحد، مشيرة إلى أن أحدهم فر سيرًا على الأقدام بعد أن خرج من السيارة.

وتم اعتقاله، بالإضافة إلى 3 يشتبه في أنهم مهربون.

وداخل مقصورة الشحن بالشاحنة، عثر رجال الشرطة على 53 شخصًا بينهم أطفال صغار.

وأوضحت الشرطة النمساوية أن معظمهم من تركيا.

والمشتبه بهم في التهريب هم 3 أتراك تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عامًا، ورجل آخر لم يتم تحديد هويته بعد.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن رحلة المهاجرين، لكن خلال السنوات الأخيرة، عثرت الشرطة مرارًا على أعداد كبيرة من الأشخاص مكدسين في مركبات تم نقلهم من دول منطقة البلقان إلى النمسا.

وفي سياق آخر، أعلنت شرطة النمسا، اعتقال بريطانيين اثنين وشريك لهما، متهمة إياهم بأنهم كانوا يخططون لإنتاج قنبلة نووية قذرة، مؤكدة أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وفقًا لما أفادت صحيفة بريطانية.

ولم تكشف وسائل الإعلام في النمسا، اسم البريطانيين، لكنها ذكرت أنهما سيواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعد توجيه الاتهام النووي لهما، بعد اعتقالهما في ردون في ولاية كيرنتن جنوبي البلاد.

وقال محققون إنهم وجدوا موادًا لصناع قنابل بما في ذلك مادة "تي أن تي" الشديدة الانفجار، بالإضافة إلى البارود وصواعق في عقار يسكنه المتهمون.

وخليط هذه المواد مجتمعة لدى هؤلاء، والذي يحتوي على حمض الكبريتيك، كاف لصنع قنابل قوية.

وبالإضافة إلى ذلك، عثر المحققون على كميات كبيرة من البنادق ومن بينها بنادق هجومية.

ويُعتقد أن المتهمين ينتمون إلى طائفة تستعد لنهاية العالم.

ويبلغ عمر البريطانيين 67 عامًا بينما يبلغ عمر شريكهما النمساوي 29 عامًا.

ويواجه هؤلاء تهمة التآمر لاستخدام وقود نووي ومادة مشعة، ومادة مفجرة لإنتاج قنبلة.

وتبحث الشرطة النمساوية عن شخص رابع يبلغ من العمر 68 عامًا، وهو نمساوي الجنسية ولا يزال طليقًا.

ومن المقرر أن يمثل هؤلاء أمام المحكمة في وقت لاحق الثلاثاء، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المتحدث باسم المدعي العام إن مثل هذه الحالات نادرة في النمسا، فالكميات التي عثر عليها كافية لإنتاج 8 قنابل مع تأثير مدمر.

ولدى استجوابهم رفض المتهمون الكشف عما يريدون فعله بهذه الأسلحة الفتاكة.

وذكرت تقارير محلية أن المتهمين الثلاثة كانوا يعيشون حياة منعزلة ولم يحتكوا بالجيران في المنطقة المعروفة بهدوئها الشديد.

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