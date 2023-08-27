الحالة المرورية بالدائرى وطريق الواحات مساء اليوم

شهد طريق الواحات، مساء اليوم الأحد بعض الكثافات المرورية المتقطعة، إذْ انتظمت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائرى وصولًا إلى مناطق دريم.

ظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولًا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولًا إلى حدائق الأهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.

ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

شهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولًا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولًا إلى ميدان الرماية.

تنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

رفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

تكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

شددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق آخر:

تواصل مديرية أمن أسيوط في جهودها المستمرة في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، إذْ تمكنت من ضبط أحد الأشخاص المقيمين في أسيوط والذي كان هاربًا من تنفيذ عدد 1200 حكم جزئي بإجمالي مدة حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور.

قد تمت مواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده وبصحة تلك الأحكام، إذْ اعترف بصحتها جميعًا، وفور ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام وإعادة المتهم للسجن لقضاء فترة حبسه.

تأتي هذه الجهود في إطار متابعة قوات الأمن للمحكوم عليهم الهاربين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، فقد قامت مديرية أمن أسيوط بإعداد خطة متكاملة لضبط المحكوم عليهم الهاربين وتوجيه الجهود لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك بهدف إرساء العدالة ومحاسبة جميع من يخالف القوانين.

تعكس هذه العمليات الناجحة التزام قوات الشرطة بردع الجريمة وتطبيق القانون، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة أسيوط، فقد أثمرت جهود المديرية عن ضبط عدد كبير من المحكوم عليهم الهاربين في الفترة الأخيرة، وتقديرًا لهذه الجهود المثمرة، يتم استعادة تلك المجرمين وإحالتهم للعدالة ليتم محاكمتهم وتنفيذ الأحكام بحقهم.

تأكد مديرية أمن أسيوط أن لا هوادة في تتبع المجرمين والقبض عليهم، وأن كل من يختلف عن القانون سيحاسب وفقًا للأحكام الصادرة ضده.

جدير بالذكر أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا مهمًّا في نجاح هذه الجهود، إذْ يجب على الأفراد تقديم أي معلومات أو تحركات مشبوهة تسهم في ضبط المحكوم عليهم وتعزيز الأمن العام في المحافظة.