حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق بقري ابنوب

بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تم القيام بإجراءات لضمان استمرارية العمل في تمشيط الطرق والنظافة ورفع المخلفات في المدن والأحياء والقرى. وقد كلف خالد عبدالرؤوف عزت، رئيس مركز ومدينة أبنوب، نواب المركز والمدينة ورؤساء القرى ومسئولي قسم النظافة والحملة الميكانيكية بمتابعة كافة أعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق.

تم تنفيذ هذه التوجيهات من خلال رفع المخلفات ووضعها في المقالب المخصصة لها بمركز أبنوب وقرية المعابدة. هذا التدبير يهدف إلى الحفاظ على نظافة المنطقة وتطبيق المعايير البيئية اللازمة. تضمن هذا الإجراء أيضًا أن يتم تمشيط الطرق بشكل منتظم لضمان سلامة المواطنين والمركبات.

تأتي هذه الخطوات في إطار الحملة الشاملة للحفاظ على النظافة وتحسين المناظر الطبيعية التي تسعى إليها سلطات المحافظة. ونتيجة لهذه الجهود المستمرة، تشهد مركز أبنوب وقرية المعابدة تحسنًا عمليًا في مستوى النظافة وترتيب الطرق.

تُقدّر هذه الجهود التي تقوم بها سلطات المحافظة والفرق المعنية للحفاظ على نظافة المنطقة والحفاظ على جمالية المشهد البيئي. ومن المتوقع أن يستمر العمل بتمشيط الطرق والنظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، بهدف تحسين جودة الحياة في مدينة أبنوب وقرية المعابدة.

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب

حملة مكبرة للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات وتمشيط الطرق في قري ابنوب