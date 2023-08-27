مرموش ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف في الدوري الألماني

أصبح الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت ومنتخب مصر، ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلا في مسابقة الدوري الألماني.



سجل مرموش هدف التعادل لصالح فريقه فرانكفورت في اللحظات الأخيرة من اللقاء ضد ماينز، ليخطف الفريق نقطة ثمينة.



رفع مرموش رصيده إلى 9 أهداف بعدما لعب مع 3 فرق ألمانية وهم فولفسبورج وفرانكفورت وشتوتجارت.



بات "مرموش" ثالث أكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف في مسابقة البوندسليجا برصيد 9 أهداف.



يبعد مرموش عن مركز الوصافة بـ 6 أهداف للوصول لرقم هاني رمزي مدافع كايزر سلاوترن وفيردر بريمن السابق، بعدما سجل 15 هدف في 228 مباراة في الدوري الألماني.



ويعتلي نجم منتخب مصر السابق، وماينز وهامبورج ودورتموند، محمد زيدان قائمة الهدافين للاعبين المصريين، برصيد 47 هدف في 155 لقاء.

