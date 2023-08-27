سيدة تثير موجة جدل بتوزيع الذهب احتفالًا بالطلاق.. فيديو

قالت فريدة أبو الذهب، صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق، إنها سعيدة بطلاقها، موضحة أن قبل الطلاق أخبرت زوجها بأنها ستحتفل في حالة الطلاق، لافتة إلى أن ليس لديهم أطفال.

وأضافت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامي سيد علي، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن زوجها "حاجة وراحت وأنا اللي عايزة كده"، لافتة إلى أن كل حالة طلاق لها ظروفها، معقبة: "أنا سعيدة بحياتي وشغلي ولكن من داخلي مدمرة".

خيانة:

وأشارت صاحبة فيديو الاحتفال بالطلاق، إلى أنها تمتلك كافيه، واسم شهرتها فراولة أبو الذهب، كاشفة أن سبب طلاقها هو الخيانة، معلقة: "أصعب حاجة في الدنيا الخيانة، مفيش واحدة هتهد بيتها إلا لو هى واثقة من الخيانة"، ولا تفكر في الزواج الفترة الحالية.



ونوهت إلى أنها وزعت جوائز ذهبية في الكافية الذي تمتلكه، وهذه ليست المرة الأولى التي توزع فيها ذهب، مؤكدة أنها لم تقصد أن تتصدر التريند بحفل طلاقها.