كلام فى الهوا

الأحد 27/أغسطس/2023 - 08:47 م 8/27/2023 8:47:25 PM

سبحان الله إن المحرمات فى كل الملل والأديان هى فقط التى تم حصرها وكل ما يخرج عنها حلال، أى أن الحلال غير حصرى، كل ما لم يذكر تحريمه منها فهو حلال.

إن ما تفعله الأمم هو تنظيم الحلال وسن القوانين لتنظيم ممارسة الحلال وهو ضخم للغاية لأنه غير حصرى. فلماذا إذن نأخذ رأى المشايخ فى ممارسة الحلال، والله العظيم هذا لعجيب جداً! هناك من يقول لنا إن هذا راجع إلى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس» والشيوخ هنا يحكمون على المتشابهات بما لديهم من علم معلوم النص والقياس، لذلك يفتون بالدليل الشرعى على حرمة الشىء أو حلاله.

رغم ذلك هناك بعض الأشياء التى يمنعها الأطباء عنك رغم أنها فى صميم الحلال، لأن هناك معيارا آخر يتعلق بالحلال والحرام هو المنفعة الراجعة على الإنسان بالامتناع عن شىء أو عدم الإسراف فيه، هذا الأمر ليس هو الشىء الوحيد المختلف عليه بين مذاهب أهل السنة عن القلب والعقل، حيث إن صلاح الجسد بإصلاح القلب، وهذا راجع إلى حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم « إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب» ويرى الأطباء أن العقل هو مركز القيادة، من ثم فالعقل هو المسئول عن إدراك الحرام والحلال، وهناك من علماء الدين من يقولون إن كثيرا من الآيات التى جاء ذكر القلب بها المقصود منها العقل، لذلك أيا ما كان الأمر فقد جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «استفتِ قلبك» أى راجع نفسك وانظر هل أنت مطمئن إلى شيء أنه من الحلال ولا شبهة فيه لمن له قلب سليم.

لم نقصد أحدًا!