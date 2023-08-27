إزالة حالتي تعد على الأراضي زراعية في بني مر بأسيوط

نجح مركز ومدينة الفتح بمحافظة أسيوط، من إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بحوض شلقامة وحوض الراتبة بقرية بني مر، بحضور علي عطا احمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح، والدكتور محمد عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بنى مر، بالإضافة إلى مسؤول الإدارة الهندسية ومسؤول الزراعة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق القانون على المخالفين والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية.

ويُعد مركز ومدينة الفتح منطقة حيوية يعمل فيها العديد من الجهات المختصة على ضمان التنظيم والتطوير البنائي في المنطقة. وتأتي عمليات الإزالة بهذا الشكل لضمان أن يكون هناك رادع قوي يحد من حدوث أي تعديات جديدة ويعزز احترام القانون من قبل المواطنين.

وتستهدف هذه الاجراءات المخالفين والذين يُعتبرون مصدر قلق للأمان العام والتنظيم العمراني في المنطقة. وتأمل الجهات المختصة أن يكون هؤلاء الأشخاص عبرة لغيرهم وأن يتم احترام القوانين واللوائح لضمان سلامة المجتمع بشكل عام.

وتعكس هذه الخطوة التزام السلطات المحلية بتطبيق القانون والحفاظ على مبادئ العدالة والنظام في المجتمع.

قرية بني مر ازالة تعدي على أراضي زراعية بحوض شلقامة وحوض الراتبة

قرية بني مر ازالة تعدي على أراضي زراعية بحوض شلقامة وحوض الراتبة