محافظ جنوب سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي لمؤتمر البنوك الآسيوية

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الاجتماع التنسيقي لمؤتمر البنوك الاسيوية بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاحد، بحضور وفد وزارة المالية، والقيادات التنفيذية للمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وبحضور مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والكهرباء، والمياه، والاتصالات والإسعاف وكافة الجهات المعنية والمشاركة في المؤتمر، وذلك ضمن زيارة وفد وزارة المالية لمدينة شرم الشيخ وتفقده مطار شرم الشيخ، ومركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، ومتحف شرم الشيخ، وعددا من الفنادق مقار إقامة الوفود.



يشار إلى أن شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية فى الفترة من 23 الي 27 سبتمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والتي تعقد لأول مرة منذ 4 سنوات من جائحة كورونا بشكل مباشر بين المشاركين بعد انتهاء حالة التباعد الاجتماعي التي فرضتها الجائحة وذلك بغرض تبادل الرؤى ووجهات النظر لدفع مسارات وجهود تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين المؤسسات الدولية والإقليمية والبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، من أجل تعظيم الاستثمارات المحلية والدولية بالقطاعات الحيوية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على جاهزية شرم الشيخ بكافة أجهزتها لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام، معربا عن سعادته باختيار شرم الشيخ مكانا لانعقاد هذا المؤتمر الدولي الهام الذي سيشارك به وفود حوالي 106 دولة.