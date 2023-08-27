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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يعلن ضم تمارا نادر السيد لتدعيم سيدات السلة

تمارا نادر السيد
تمارا نادر السيد

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إتمام التعاقد مع تمارا نادر السيد، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة للسيدات خلال الموسم الجديد. 

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أوضح العوضي أن النادي أتم تعاقده مع تمارا السيد، لمدة 4 مواسم قادمة، في إطار خطة تدعيم صفوف كافة فرق النادي بالعناصر المميزة من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
 
وأضاف أن التعاقد مع اللاعبة جاء بناء على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة طارق خيري، وفي إطار التدعيم بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

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