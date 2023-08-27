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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

متحور GFX الجديد.. الأعراض وطرق الوقاية

كورونا
كورونا

 متحور GFX الجديد، وهو أخر متحورات فيروس كورونا والذي تم رصده مؤخرًا، ويتسبب المتحور الجديد في موجة جارفة من الإصابات والوفيات الشديدة نظرًا لتحصين اللقاحات للدفاعات المناعية، رصده في دول عدة حول العالم من بينها أمريكا وبريطانيا وسويسرا والدنمارك.

 متحور GFX.. أخر متحورات فيروس كورونا

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هل تخفض لقاحات كورونا حدة الإصابة بالمتحور الجديد؟

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الصحة تطمئن المصريين بشأن خطورة متحور كورونا الجديد (فيديو)

وإليكم أعراض متحور GFX:

ــ رشح

ــ وعطس

ــ وارتفاع بسيط فى درجة الحرارة

ــ والتهاب في الحلق

ــ صداع

ــ تشتد الأعراض مع المسنين وذوي الأمراض المزمنة وغير المطعمين ضد كورونا، والذين لم يكملوا التطعيمات أو الذين لم يتلقوا الجرعات التعزيزية.

 

بعض الطرق للوقاية من متحور GFX الجديد تتمثل في الآتي:

 

- استخدام الكمامة في التجمعات ووسائل المواصلات.. تغطية الفم والأنف 

ـ غسل اليدين بشكل متكرر

ــ تطهير الأيدي بالماء والصابون 

ــ توقف عن المصافحات أو العناق أو القبلات

ــ مراعاة التباعد الاجتماعي، وعزل المصابين بأي أعراض تنفسية في المنزل

ــ تجنب التدخين

- التغذية الجيدة شرب المياه بوفرة 

- تهوية الغرف والصالات.

- النوم مبكرًا، وعدم السهر لتقوية المناعة.

- التطعيم ضد الإنفلونزا.

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