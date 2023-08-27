صلاح يصنع ونونيز يسجل..ليفربول يتقدم بالنتيجة أمام نيوكاسل

نجح دراوين نونيز في تسجيل هدف التقدم لصالح ليفربول أمام نيوكاسل بعد تأخر الريدز بالنتيجة بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب “سانت جيمس” في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي .

في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي، سجل نونيز هدف التقدم بعد تمريرة حريرية من الدولي المصري محمد صلاح، يسددها الأوروجوياني في شباك نيوكاسل ليقلب النتيجة لصالح الريدز.

وكان نونيز سجل هدف التعادل في الدقيقة 81 بعد تمريرة من جوتا، ليعود الريدز في اللقاء بعد تأخره بهدف نظيف في الدقيقة 25 سجله جوردن لاعب نيوكاسل.