أمريكا.. طفل مسلح بقبضة الشرطة بعد محاولة سرقة سيارة في وضح النهار

في واقعة غريبة من نوعها شهدتها أمريكا، أقدم طفل مسلح يبلغ من العمر 12 عامًا على محاولة سرق سيارة في واشنطن بوضح النار، لتتمكن الشرطة بعد فترة قصيرة من إلقاء القبض عليه دون تحديد هويته بالاسم بسبب عمره.

وقالت إدارة شرطة العاصمة في بيان صحفي، الأحد، أن الحادث وقع عند تقاطع شارع مارتن لوثر كينغ جونيور وشارع يو جنوب شرقي العاصمة.

وأفادت امرأة أن أحدا اقترب منها وطلب مفاتيحها، وكان لديه شيء في حزام خصره يشبه السلاح الناري.

وقالت شرطة أمريكا إن الطفل فر من مكان الحادث سيرا على الأقدام، بعد أن رفضت صاحبة السيارة تسليمه المفاتيح.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس 5 دي سي"، قالت صاحبة السيارة التي لم تكشف عن هويتها خوفا من الانتقام، إنها أوقفت سيارتها وفكّت حزام الأمان وخرجت منها متجهة إلى مطعم، عندها اقترب منها الطفل طالبا مفاتيح السيارة، إلا أنه أصيب بالذهول بعد رفضها لطلبه.

وقالت الشرطة إن الضباط الذين استجابوا للحادث احتجزوا المشتبه به بعد وقت قصير، واكتشفوا أنه كان يحمل سلاحا ناريا.

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