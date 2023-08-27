الخماسي الحديث يتوج بذهبية وبرونزية في منافسات الرجال ببطولة العالم

استطاع لاعبو المنتخب الوطني للخماسي الحديث من حصد ميدالية ذهبية وأخري برونزية، ضمن منافسات الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها بريطانيا خلال الفترة من 21 إلي 28 اغسطس الحالي.

حيث توج مهند شعبان، بالميدالية البرونزية في منافسات الفردي برصيد 1514 نقطة.

وحصل على الميدالية الذهبية الانجليزي جوزيف شونج برصيد 1523 نقطة، فيما جاء في المركز الثاني لاعب المنتخب المكسيكي إيميليانو هيرنانديز برصيد 1518.

فيما تمكن احمد الجندي من الحصول على المركز الرابع برصيد 1510 نقطة.

كما جاء محمد الجندي في المركز الخامس برصيد 1506 نقطة.

كما تمكن المنتخب الوطني المكون من "مهند شعبان، وأحمد الجندي، ومحمد الجندي" من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق وذلك ان استطاع الحصول على إجمالي 4530 نقطة بعد الحصول على المراكز من الثالث إلى الخامس.

فيما جاء فريق المنتخب الانجليزي المكون من"جوزيف شوونج، شارلز براون، مايلز بيلاج" في المركز الثاني برصيد 4450 نقطة.

وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية منتخب كوريا الجنوبية المكون من "وونجتاي جن، جينهوا جونج، جي هن ليي"، برصيد 4450 نقطة.

يذكر ان لاعبو المنتخب الوطني استطاعوا حصد ميداليتين ذهبيتين في اولي منافسات البطولة، حيث تمكن الزوجي أحمد حامد ومعتز وائل، بالفوز بذهبية منافسات تتابع الرجال برصيد 1467 نقطة.

كما تمكن الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات تتابع السيدات بعد الحصول على 1315 نقطة.

قائمة منتخب مصر للخماسي الحديث

وتضم قائمة المنتخب المشارك في البطولة 10 لاعبين (6 رجال و 4 سيدات)، واللاعبون هم “أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد”، واللاعبات هن “سلمى ايمن عبد المقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل”.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلا من رؤوف حسام مديرا فنيا وياسر حفني مستشارا فنيا ومديرا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مدير فني، وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرون فنيون سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وابراهيم سكر مديرا فنيا للرماية، وأحمد سلامة مساعدا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر اخصائيا للتغذية ويوسف حسن طبيبا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي.