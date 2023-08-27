عامر حسين يتحدث عن شكل الموسم الجديد من الدوري الممتاز

فتح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات عدد من الملفات الشائكة حول شكل وطريقة سريان الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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عامر حسين يتحدث عن شكل الموسم الجديد من الدوري

أكد عامر أن حازم إمام طلب أن يكون الدوري في نسخة الموسم المقبل من دور واحد، وهو ليس اقتراح ولا هو أمر جديد، وقال عامر حسين في تصريحات إذاعية عبر اذاعة الشباب والرياضة، اليوم الاحد: "هذا الاقتراح قدمته منذ عامين لرابطة الاندية اسوة بالدوري البلجيكي، لو طبقنا هذا الأمر سيكون له دور كبير في عودة الدوري للمواعيد الطبيعية مع باقي الدوريات حول العالم".

شدد عامر حسين انهم نجحوا في الموسم الماضي في إنهاء الدوري منتصف شهر يوليو، وحصلت الأندية على فترة راحة جيده لمدة 45 يوم تقريبا، مشيرًا إلى ان اقتراح حازم إمام تم تطبيقه بالفعل خلال منافسات الموسم الماضي في مرحلتين بمسابقتي الناشئين، وسيتم تطبيقه في دوري المحترفين الموسم القادم لتقليل عدد المباريات وكثرة السفر بعد شكوى عدد من الأندية".

تابع عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة المسابقات ان الاندية رفضت منذ عامين تطبيقه بسبب أمور تسويقية، ومن بين الاندية التي رفضت هي الأندية التي هبطت لدوري الدرجة الاولى.

واردف موجها حديثه لهاني حتحوت "كنت سعيد بما قدمته خلال برنامجك حول ارتباطات الأهلي ومنتخب مصر وفق التوقفات الدولية، هذا ما اواجهه كل موسم ويتم انتقادي حول سبب عدم خوض الأهلي نفس عدد المباريات المحلية مع الأندية الأخرى".

وواصل "هذا الموسم سيكون الموضوع اكبر لان ارتباطات الأهلي الخارجية يأتي معها ارتباطات المنتخب، الكاف ينظم مباريات وبطولات دون النظر لارتباطات الأندية واتحاداتها وتحديدا دول شمال أفريقيا،".

أكد عامر حسين أن موعد دوري السوبر الافريقي لم يتحدد حتى الآن، ما يحدث أمر جديد، يتم انشاء بطولة جديدة وقبل موعدها بشهرين لا نعلم عنها شيء ويتم اخرطنا بموعد كأس السوبر الافريقي قبل موعده بأقل من شهر".

اختتم عامر حسين تصريحاته بأن الرابطة ستدرس المقترحات المقدمه من الأندية وتتخذ ما تراه مناسبًا للجميع، مع مراعاة ارتباطات وعقود الأندية من الناحية التسويقية".

ووضع عامر حسين روشتة حل ضغط مباريات الموسم الجديد قائلا " يجب على الكاف ان يضع مواعيد مبارياته كاملة وبعدها اقدم للرابطة الفراغات الموجودة في الموسم إلى ماذا ستؤدي ومتى ينتهي الموسم في كل مقترح سأقدمه".