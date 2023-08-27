عامر حسين يشكف موعد مباراة السوبر

علق عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على خطابات الأهلي بشأن بطولة السوبر المصري.

أضاف عامر حسين في تصريحات إذاعية عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر الشباب والرياضة "عندما طُلب مني تحديد موعد للسوبر الجديد أخطرتهم أنني لا يمكنني الرد لأسباب عديدة ".

وواصل أن هناك تعاقدًا تم مع مجلس أبو ظبي ومن شروطه أن يكون هناك سوبر واحد فقط وليس اثنين وبالتالي سيكون السوبر فقط هو المقام بمشاركة أربعة أندية.

وواصل "من المفترض أن يتم إخطار الأندية بإلغاء السوبر القديم، وشروط السوبر الجديد والخطاب جاهز ولكن لم يتم إرساله بسبب عدم امتلاك الأجندة كاملة".

وأضاف "يجب أن أحصل على الأجندة كاملة من الكاف ثم يتم تحديد الأمور النهائية لكأس مصر ثم بناء عليه أحدد موعد السوبر وآخر به مجلس أبو ظبي".

واختتم عامر حسين تصريحاته "هل الرابع هو الزمالك؟ لا أرى الدخول في هذه الجزئية والمقصود منها، لكن إن شاء الله الخطاب ستكون فيه كل الأمور واضحة ونكمل الكأس وبعدها نشوف".