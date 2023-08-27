مقتل عامل محجر على طريق "أسيوط - أبوتيج" الزراعي

تعرض عامل محجر في قرية بصرة بمركز الفتح، لنهاية مأساوية بعد أن تعرض للقتل في طريق أسيوط أبو تيج الزراعي. وقد تم العثور على جثة العامل، الذي يُدعى "م.ح.أ"، مقتولا في طريق أسيوط الزراعي أمام قرية المطيعة دائرة مركز شرطة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، بالواقعة. وبناءً على ذلك، تم تشكيل فريق تحقيق جنائي برئاسة اللواء جاد للتحقيق في الجريمة. وضُمَّ إلى الفريق عدد من ضباط الشرطة والمحققين.

كشفت التحقيقات الأولية أن العامل قد خرج من منزله في قرية كوم اسفحت بمركز صدفا وتوجه إلى عمله في محجر قرية بصرة بمركز الفتح. وأثناء سيره في طريق أبو تيج أسيوط الزراعي، تعرض لإطلاق النار من قبل ثلاثة أشخاص يستقلون دراجة نارية. الهجوم تسبب في وفاته للاستيلاء على مركبته وممتلكاته.

وباستخدام كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المشتبه بهم في الحادثة. يُدعى المتهم الرئيسي "ع.ح.خ" ويعيش في سوهاج ويشتبه في تورطه جنبًا إلى جنب مع صديقه "م.د.ب" والمدعو "ي.ع.ف". وقد هرب المشتبه بهم بعد ارتكاب الجريمة.

بعد عملية تحريات وتدقيق، تمكن فريق التحقيق من القبض على أحد المشتبه بهم. بعد التحقيق معه ومواجهته مع الأدلة، اعترف بالضلوع في الحادث وأورد تفاصيل حول تورط باقي المشتبه بهم.

تم تحرير محضر حول الواقعة وتم تقديم المشتبه به للنيابة المختصة. وبناءً على طلب النيابة، تم وضع المشتبه بهم رهن الحبس لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

هذه الواقعة الجريمة تُعَدُّ أمرًا مروِّعًا وتؤكد على أهمية تعزيز الأمان والحفاظ على حياة المواطنين. ومن المتوقع أن يتابع رجال الأمن جميع المسارات القانونية لكشف حقيقة الحادثة وتقديم المتورطين فيها إلى العدالة.