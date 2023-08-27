موعد حفل كارول سماحة في مهرجان المدينة بلبنان

تستعد الفنانة كارول سماحة لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة لبنان، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «المدينة» الذي يتم إقامته في طرابلس يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر وينطلق الحفل في تمام الساعة 8 مساءا.

وحرصت كارول سماحة على التروّيج لحفلها الغنائي من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، إذ شاركت جمهورها صورة البوستر الرسمي للحفل وعلقت عليه قائلة: «ببرم العالم كلو بس لمّا غنّي هون غير، ناطرتكن بأحلى حفلة بمهرجان المدينة - طرابلس».

نسخة مني

وكانت طرحت كارول سماحة مؤخرًا أغنية بعنوان «نسخة مني» وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات سليم عساف.

وكانت أحيت النجمة كارول سماحة، حفلًا غنائيًا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

وقدمت كارول سماحة باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة والتي يحبها جمهورها، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وتألقت كارول سماحة بإطلالة ساحرة، تشبه الأميرات، إذْ ارتدت فستانًا طويلًا مجسمًا، بأكمام ملكية طويلة، صمم من قماش الكريب الناعم باللون الأخضر مع التل الشفاف من الجانبين، وطرز بحبات الألماس من الأطراف، رسم الفستان قوامها الرشيق.



كارول سماحة

أما من الناحية الجمالية، فاختارت تسريحة شعر بسيطة حتى تتألق بجاذبية خاصة بعيد عن التكلف ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

كانت شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، وظهرت كارول سماحة خلال الصورة وهي تستمتع بأجواء البحر وعلقت قائلة: "الشمس والرمال والمشاعر الطيبة".

طرحت الفنانة كارول سماحة في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ووصلت الأغنية إلى 10 ملايين مشاهدة بعد مرور نحو 20 يومًا على طرحها.

مهرجان العلمين يقدم مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما تشهد الفعاليات عددًا من الحفلات الفنية لكبار النجوم، منهم الفنان تامر حسني الذي أحيا حفلًا هناك يوم الجمعة الماضية، يليه حفلات للنجوم: نانسي عجرم وراغب علامة، كاريوكي، إليسا، وأنغام، وحفل للموسيقار الكبيرعمر خيرت، ومغني الراب العالمي russ.

كارول سماحة

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتى تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

بدأت الفعاليات الفنية لمهرجان العلمين بحفل كامل العدد للنجم تامر حسني، الذي قدَّم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه وسط هتافات الجمهور، بالإضافة إلى حفلات غنائية للنجوم نانسي عجرم وراغب علامة الأسبوع الماضي، كما أحيا المطرب أحمد سعد حفل ضخم ورفع شعار كامل العدد، وتألق بعددٍ كبيرٍ من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره.