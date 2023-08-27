العلمين الجديدة مدينة "مليانة فلوس" في عيون المستثمرين (فيديو)

أكد خالد أبوبكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن حجم الإقبال على شراء الأراضي والعقارات والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة يفوق المتوقع.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدينة العلمين عالمية بكل المعاني ومشروع اقتصادي ناجح وأرض مليانة فلوس وحققَّ نجاحًا كبيرًا.

أرض واعدة في الاستثمار:

أوضح أنه كان في زيارة لمدينة العلمين مع وفد إماراتي وأشادوا بالمدينة والتي اعتبروها واعدة للغاية في الاستثمار، منوهًا إلى أن مدينة العلمين ينقصها إدارة عالمية، إذْ يكون شخصًا عالميًّا حاصلًا على مؤهلات عالمية وتخرج من جامعات أجنبية.

أعرب عن أمله في بقاء الرئيس السيسي والحكومة شهرًا كاملًا خلال أغسطس في العلمين، موضحًا أنه لا توجد غرفة شاغرة في الساحل الشمالي خلال شهري يوليو وأغسطس.

لفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة حققت أرباح 20 مليار دولار، مضيفًا أن من يمتلك متر أرض في العاصمة أشبه كمن يملك ثروة.