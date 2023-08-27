نظام غذائي شهير يحمي من الموت المبكر ويُطيل العمر (تفاصيل)

توصلت دراسة إسبانية حديثة إلى أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط (حمية البحر الأبيض المتوسط)، يرتبط بتحسين الصحة، حيث يتميز بأنه غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك، بالإضافة إلى مساعدته على الوقاية من خطر الوفيات الناجمة عن السرطان.

نظام غذائي يطيل العمر:

ووفقًا لما ذكره موقع Science Alert الطبي، حللت الدراسة آثار النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط على السكان خارج دول البحر الأبيض المتوسط، ودمجت جوانب أخرى من نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك مستويات الراحة والتواصل الاجتماعي.

نظام غذائي يطيل العمر

وخلصت نتائج الدراسة، إلى أن أولئك الذين احتلوا مرتبة أعلى في الالتزام بأسلوب نمط حياة البحر الأبيض المتوسط لديهم خطر أقل بنسبة 29% حيال الوفاة الناجمة عن جميع الأسباب، وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 28% في المتوسط.

وتشير هذه الدراسة إلى أنه من الممكن للسكان غير المقيمين في منطقة البحر الأبيض المتوسط أن يتبنوا النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط باستخدام المنتجات المتاحة محليًا وأن يتبنوا نمط الحياة المتوسطي الشامل ضمن سياقاتهم الثقافية الخاصة.

كما يؤكد الباحثون أن أساليب الحياة يجب أن تتكيف من بلد إلى آخر مع المناخ، والأطعمة المحلية، والعادات، وما إلى ذلك، ولكن يبدو أن مبادئ شعوب البحر الأبيض المتوسط لها تأثيرات تعزز الصحة في أي مناخ، وتم استخدام استبيانات المشاركين لتقييم النظام الغذائي ونمط الحياة، حيث أبلغ الأشخاص بما يميلون إلى تناوله وما يفعلونه على أساس يومي، وكان النشاط البدني والراحة والعادات الاجتماعية والعيش المشترك هو ذا التأثير الأكبر بالنسبة إلى خطر الوفاة.

وبحسب نتائج الدراسة، يغطي نمط الحياة في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأساسيات التي نعرف بالفعل أنها مفيدة لنا: مثل البقاء نشيطًا، والحصول على قسط كاف من النوم، ومواكبة الأصدقاء، والحد من مقدار الوقت الذي نقضيه في الجلوس أمام شاشة الهاتف.

في الوقت نفسه، هناك العديد من الطرق التي يمكننا جميعًا من خلالها تحقيق هدفنا النهائي، ولكن لدينا سيطرة أكبر على تجنب بعضها أكثر من غيرها، حيث يبدو التحول إلى الأطعمة المتوسطية واعتماد المزيد من نمط الحياة في المنطقة بمثابة طريقة بسيطة للبقاء أكثر صحة.

وفي النهاية يؤكد باحثو الدراسة أن السلوكيات القابلة للتعديل، مثل النظام الغذائي، أو النشاط البدني، تلعب أدوارًا رئيسية في الوقاية من الأمراض غير المعدية المتعددة والوفيات المبكرة.