رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى ضم الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إلى ضمّ الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، التي تشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وذلك قبل القمة التي تعقدها الكتلة في نيودلهي الشهر المقبل.

والأحد، دعا مودي، الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، إلى ضمّ الاتحاد الإفريقي الذي بلغ إجمالي ناتجه المحلي 3 تريليون دولار العام الماضي.

وقال مودي خلال منتدى «ب 20» للأعمال الذي يُشكّل مقدّمة لقمة مجموعة العشرين المقررة في التاسع والعاشر من سبتمبر «وجهنا دعوة الى الاتحاد الإفريقي مع رؤية منحه العضوية الدائمة».

ويضمّ الاتحاد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقرًا له، 55 دولة عضوا، لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حاليًا باتت معلّقة.

وأضاف مودي أن الهند هي «الحلّ لخلق سلسلة توريد عالمية وفّعالة وموثوقة» بعد الاضطرابات التي نتجت من جائحة كوفيد-19، خصوصًا أن نيودلهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين.

وأضاف «تغيّر العالم كثيرًا بعد كوفيد-19، ولم يعد بإمكانه النظر إلى سلسلة التوريد العالمية كما كانت»، متباعا «لذلك يخوض العالم اليوم صراعا مع هذه المسألة، وأودّ أن أؤكد أن الحل لهذه المشكلة هو الهند».

وتتألّف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتضم ثُلثي سكان العالم. وبين أعضائها دولة إفريقية واحدة هي جنوب إفريقيا.

في ديسمبر، أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن رغبته في أن ينضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، مضيفًا أن حصول ذلك «تأخر كثيرًا لكنه سيحدث».

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