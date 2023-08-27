عاجل
السفير منجي بدر يكشف سبب انضمام مصر لتجمع "بريكس" الأهلي يواجه سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى ضم الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إلى ضمّ الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، التي تشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وذلك قبل القمة التي تعقدها الكتلة في نيودلهي الشهر المقبل.

 

txt

الهند تشارك دليلاً لهبوطها على سطح القمر

txt

تناوبوا على صفع زميلهم المسلم.. معلمة تُثير غضب واسع في الهند (فيديو)

والأحد، دعا مودي، الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، إلى ضمّ الاتحاد الإفريقي الذي بلغ إجمالي ناتجه المحلي 3 تريليون دولار العام الماضي.

وقال مودي خلال منتدى «ب 20» للأعمال الذي يُشكّل مقدّمة لقمة مجموعة العشرين المقررة في التاسع والعاشر من سبتمبر «وجهنا دعوة الى الاتحاد الإفريقي مع رؤية منحه العضوية الدائمة».

ويضمّ الاتحاد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الاثيوبية أديس أبابا مقرًا له، 55 دولة عضوا، لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حاليًا باتت معلّقة.
وأضاف مودي أن الهند هي «الحلّ لخلق سلسلة توريد عالمية وفّعالة وموثوقة» بعد الاضطرابات التي نتجت من جائحة كوفيد-19، خصوصًا أن نيودلهي تعمل على تعزيز التصنيع للتنافس مع الصين.

وأضاف «تغيّر العالم كثيرًا بعد كوفيد-19، ولم يعد بإمكانه النظر إلى سلسلة التوريد العالمية كما كانت»، متباعا «لذلك يخوض العالم اليوم صراعا مع هذه المسألة، وأودّ أن أؤكد أن الحل لهذه المشكلة هو الهند».

وتتألّف مجموعة العشرين من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتضم ثُلثي سكان العالم. وبين أعضائها دولة إفريقية واحدة هي جنوب إفريقيا.

في ديسمبر، أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن رغبته في أن ينضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، مضيفًا أن حصول ذلك «تأخر كثيرًا لكنه سيحدث».

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

مصرع 9 أشخاص في حريق بعربة قطار متوقفة جنوب الهند

انهيار مبانٍ في شمال الهند نتيجة الأمطار والفيضانات.. مشاهد مروعة

الهند تأمل في توصل مجموعة العشرين لحلول ودية للقضايا الجيوسياسية

الهند أول دولة تهبط في القطب الجنوبي للقمر