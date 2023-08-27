ليفربول يعاني أمام نيوكاسل ويتأخر بهدف في الشوط الأول

يتأخر ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب سانت جيمس، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز جوردن لاعب نيوكاسل يونايتد الهدف الأول في الدقيقة 25 بعد تسديدة في شباك الريدز، قبل أن يتعرض قائد الريدز فيرجيل فان دايك للطرد بعد تدخله على لاعب أصحاب الأرض، إسحاق، لتقر تقنية الفيديو بوجود حالة طرد على اللاعب.

ويشارك محمد صلاح أساسيا مع الريدز منذ بداية اللقاء ضد نيوكاسل يونايتد.

تشكيل ليفربول

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح



تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول:

في حراسة المرمى: بوب

في الدفاع: تريبييه، فابيان شار، بوتمان، بارن

في الوسط: جيمارييش، ساندرو تونالي، جولينتون

في الهجوم: ألميرون، جوردن، إسحاق