برشلونة وفياريال.. تعادل مثير يحسم الشوط الأول في الدوري الإسباني

انتهت مجريات الشوط الاول من مباراة برشلونة أمام فريق فياريال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة الجارية بين الطرفين على ملعب ستاد لا سيراميكا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإسباني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

اقرأ أيضًا ..

تعادل 2-2 بين برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني:

وافتتح التسجيل اللاعب جافي للعملاق الكتالوني في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وتمكن اللاعب فرينكي دي يونج من مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن اللاعب خوان فويث من تقليل الفارق بالهدف الأول في الدقيقة 26.

ونجح اللاعب الكسندر سورلوث من تسجيل الهدف الثاني للغواصات الصفراء أصحاب الأرض في الدقيقة 40 قبل نهاية نصف المباراة الأول، الذي شهد بطاقة صفراء وحيدة على لامين يامال نجم نادي برشلونة.