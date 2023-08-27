إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمير بالقوصية

في إطار التوجيهات الصادرة عن اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية ل

تمكن مركز ومدينة القوصية، من إزالة حالتين تعدي في حوض الجزيرة بقرية عنك، عبارة عن ردم أساسات وقواعد على مساحة واحد ونصف قيراط، وردم أساسات في حوض عبدالعزيز على مساحة نصف قيراط، بالإضافة إلى تفكيك هيكل خشبي في قرية السراقنا على مساحة قيراط واحد.

وأشرف على تنفيذ الحملة صفاء بدوي، رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع المسئولين عن الأملاك والتنظيم والزراعة.

وأكد اللواء محمد عزت، على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة وإجراء الإزالات الفورية للمخالفات في كافة التعديات بقوة وحزم.

تأتي هذه الإزالات ضمن جهود الوحدة المحلية بقرية القوصية للحفاظ على الأملاك العامة وضمان تنظيم البناء والتخطيط العمراني في المنطقة. وتأتي تلك التدابير في إطار الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة التعديات والتجاوزات على الأراضي والممتلكات العامة بهدف تحسين المظهر العام للمنطقة والحفاظ على سلامة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإزالات تُعَدُّ خطوة هامة نحو تنفيذ سياسة صارمة لمكافحة التعديات، وتأتي كتأكيد على التزام السلطات المحلية في القضاء على البناء غير المشروع وإعادة الانضباط في البنية التحتية للمنطقة.

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية

إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه بمير بالقوصية