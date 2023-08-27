رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالقوصية

نفذ مركز ومدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حملات النظافة اليومية في المنطقة، وتم أداء هذه الحملات عن طريق رفع المخلفات اليومية وإزالة القمامة المتراكمة في منطقة المساكن بالبركة بمدينة القوصية. تم تنفيذ هذه الحملات بإشراف المهندسة أسماء رشاد، التي قادت ونظمت فريق العمل وضمنت تنفيذ المهام بكفاءة وفعالية.

وأشاد رئيس مدينة القوصية، بجهود عمال النظافة في مجلس المدينة وكافة الوحدات المحلية، لتفانيهم في عملهم وجهودهم المتواصلة في ظروف عمل صعبة. أكد رئيس المدينة أن جهودهم المميزة تساهم بشكل كبير في المحافظة على نظافة شوارع المدينة والقرى التابعة للمركز.

وأعرب رئيس المدينة، عن أهمية النظافة كونها تخلق بيئة صحية آمنة للمجتمع. كما أشار إلى أن الحفاظ على نظافة الشوارع يسهم في الحد من انتشار الأمراض وتعزيز صحة الأفراد وراحتهم العامة.

وأكد رئيس مدينة القوصية، على أهمية استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية ودعم جهاز النظافة في أداء مهامهم بكفاءة.

وأشاد بتفاني الموظفين وعمال النظافة وشكرهم على جهودهم المستمرة في تحسين جودة البيئة والحفاظ على صحة المجتمع.

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية

رفع المخلفات وإزالة القمامه بمنطقة التأمين الصحى بالبركه بالقوصية