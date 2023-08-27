انفجار في مصنع غير قانوني للألعاب النارية شرق الهند (شاهد)

وقع انفجار بوحدة تصنيع ألعاب نارية غير قانونية بولاية البنغال الغربية شرقي الهند اليوم الأحد.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأحد، لقطات من آثار المصنع بعد الانفجار الذي وقعا في صباح اليوم.

ولقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون جراء وقوع الانفجار.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول في إدارة الإطفاء أن الانفجارين كانا قويين جدا حيث تسببا في إلحاق أضرار بعدة مبانٍ بالمنطقة.

ووقع الحادث داخل مبنى مكون من طابقين حيث كانت تعمل وحدة تصنيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني.