إزالة حالتين تعد على الأراضي الزراعية بقرية الطامية البحرية بدير القصير

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، بإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرية الطامية البحرية، بالإضافة إلى التصدي لأي بناء يتم دون ترخيص.

وتولى فرج عبد المنعم، رئيس الوحدة المحلية، قيادة الحملة التي قامت بإزالة حالتي تعد في الطامية البحرية بدير القصير، حيث تمت إزالة بناء مصنوع من البلوك الأبيض.

وأكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، على أهمية متابعة الأمور بشكل مستمر وتشديد الرقابة، بهدف التصدي لأي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، والحفاظ عليها من التآكل والتبوير، فقد أصبح من الضروري الحفاظ على الأراضي الزراعية كونها مصدرًا هامًا لتلبية احتياجات الغذاء وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود السلطات المحلية لمكافحة التعدى والبناء غير المرخص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وصرامة. يجب أن يكون الجميع على دراية بأن التعدي على الأراضي الزراعية يشكل خرقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها، ويعرض المسؤول عنه للمسائلة القانونية.

وتعد مثل هذه الإجراءات مهمة جدًا لإرساء مفهوم حماية الأراضي الزراعية والحفاظ عليها لاستدامة الأنشطة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة. ينبغي أن يشارك المواطنون في الإبلاغ عن أي حالات تعد أو بناء غير مشروع، حتى يتم تلافي تلك المخالفات والحفاظ على ثروات الأراضي الزراعية المهمة لبناء مجتمع مستدام ومزدهر.

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في قرية الطامية البحرية بدير القصير

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في قرية الطامية البحرية بدير القصير

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في قرية الطامية البحرية بدير القصير

إزالة حالتين تعدي على أراضي زراعيه في قرية الطامية البحرية بدير القصير