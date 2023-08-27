المصائب تتوالى على ليفربول.. نيوكاسل يسجل هدفًا وطرد لـ فان دايك

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول أمام ليفربول في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأول في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



أحرز أنتوني جوردن هدف التقدم لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 25 بعد تسديدة سكنت الشباك.



ولم تتوقف الضربات على ليفربول عند ذلك، بل تعرض فيرجيل فان دايك مدافع الريدز للطرد، بعد تدخله على إسحاق مهاجم نيوكاسل، لتؤكد وجود حالة تستوجب الطرد للمدافع الهولندي.



ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول:

في حراسة المرمى: بوب.

في الدفاع: تريبييه، فابيان شار، بوتمان، بارن.

في الوسط: جيمارييش، ساندرو تونالي، جولينتون.

في الهجوم: ألميرون، جوردن، إسحاق.

