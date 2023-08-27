ليفربول يكشف موقف النادي من رحيل صلاح

تحدث مراسل بي أن سبورتس عن تطورات مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وإمكانية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الصيفي الجاري.



وأضاف أن موقف ليفربول لم يتغير، ولم يحدث جديد بعد تصريحات المدرب يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز، حول صلاح، وأِار فيها أنه لا يوجد عرض وصل النادي لبيعه، وفي حال وصول عرض سيرفضه النادي.



وتابع، أن الجهاز الإعلامي بنادي ليفربول أكد نصا أنه ليس هناك جديد من أجل التحدث فيه بعد حديث كلوب في المؤتمر الصحفي لا يوجد شئ، ولم يتغير شئ.



وواصل، أن موقف ليفربول مازال هو التمسك بإستمرار محمد صلاح، وعدم بيعه، في الميركاتو الصيفي الحالي، ما يصعب عليه عملية انضمامه إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.

