درجات الحرارة في مصر غدا الإثنين.. العظمى بالقاهرة 34

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال الوجه البحرى.

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درجات الحرارة، غدا الإثنين :

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة .

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.