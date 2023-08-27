السعودية تحذر قائدي المركبات من هذه الأخطاء.. عدم إخراج اليد

وجهت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، عدة نصائح لقائدي المركبات، خاصة الحافلات المدرسية، إذ حذرت طلاب المدارس، اليوم الأحد، من تصرفات خاطئة.

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وكتبت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أنه ينبغي عدم إخراج اليد أو الرأس من نوافذ المركبات، أثناء التنقل؛ وذلك لضمان سلامة الطلاب، وذلك عبر منصة “إكس”.

وفي وقت سابق، أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، على أفضلية المرور لمركبات الطوارئ.

وكتبت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، على منصة “إكس”، أن “إفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ؛ يكون سببا في إنقاذ الأرواح”.

جاء ذلك في سياق الإجراءات التوعوية التي تباشرها الإدارة لقائدي المركبات حيث نصحت بعدم عرقلة حركة السير على الطرق بالوقوف الخاطئ دون مراعاة حقوق مستخدمي الطريق.