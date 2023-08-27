عاجل
مرموش ينقذ آينتراخت بهدف قاتل في ماينز في الدوري الالماني
الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

بدء فعاليات ورش عمل «تعليم مبادئ فن رسم الكاريكاتير والبورتريه»

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم أولى أيام فعاليات ورش عمل تعليم «مبادئ رسم الكاريكاتير والبورتريه» التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، على هامش ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، في الفترة من ٣١:٢٧ أغسطس الجاري.

txt

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مسجد المدينة الجامعية للطلاب

txt

طلاب جامعة الأزهر ينظمون ماراثون بالدراجات من القاهرة إلى جمصة

وتستهدف الورش الطلاب الوافدين الراغبين في تعلم رسم شخصيات كاريكاتيرية بأشكال ساخرة؛ لإضافة روح من الدعابة والتعبير عن القضايا التي تعوق المرأة وإنجازاتها في جميع المجالات، من خلال تزويدهم بالأفكار والمهارات الفنية الدقيقة، ويتبع ذلك تطبيقات عملية لنماذج من رسومات الكاريكاتير، حيث يتمكن المتدربين في النهاية من تعلم مبادئ الرسم الكاريكاتيري، والبورتريه.

 تقييم الطلاب لاختيار أفضل ١٠ طلاب للفوز بجوائز نقدية قيمة

قام بتدريب الطلاب والطالبات في ورشة اليوم خبراء وفنانون متخصصون في الكاريكاتير والبورتريه، وهم: أ/عماد عبد المقصود، و فاطمة حسن، ورغداء عبد الجواد، وإسلام زكي.

كما يعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في نهاية فعاليات الورش التدريبية عن أنه سيتم تقييم الطلاب من خلال عقد اختبارات عملية؛ لاختيار أفضل ١٠ طلاب؛ للفوز بجوائز نقدية قيمة كل جائزة ألف جنيه، بالإضافة إلى عرض لوحاتهم الفنية ورسوماتهم الكاريكاتيرية في المعرض المصاحب للملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.

مواد متعلقة

حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل كالاستسقاء وغيره

مفهوم الحداد بالنسبة للنساء وبيان مدته

وزير الأوقاف: الإخلاص والأمانة والتفاني في العمل أهم مقومات النجاح الوظيفي

مركز القلب بالأزهر ينجح في توسيع الصمام الميترالي لسيدة بدون عملية قلب مفتوح

رئيس جامعة الأزهر يتفقد مسجد المدينة الجامعية للطلاب

حكم إلقاء السلام عند دخول المسجد وما حكم الرد عليه؟

مفتي الجمهورية يفتتح دورة تدريب المفتين الماليزيين

علام ييحث مع المفتي الفيدرالي لماليزيا تعزيز التعاون المشترك