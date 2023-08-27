السيسي: الدولة تسير بشكل جيد للغاية وأدعو الجميع إلى الاطمئنان

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية وأدعو الجميع إلى الاطمئنان، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وقال إن ما تشهده توشكى إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي.

وتابع الرئيس السيسي أنه يتم استغلال كل ما هو متاح وكل نقطة مياه موجودة من خلال أحدث أساليب الزراعة والري.

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة أيضًا تهتم بالتصنيع الزراعى، ولديها تعاقدات كثيرة في عدد من المسارات، وهو أمر يعتمد في المقام الأول على الاستقرار في الإنتاج الزراعى، ولذلك تتجه الدولة المصرية لصناعة حالة الاستقرار في الإنتاج الزراعى، مؤكدًا أن جهد الدولة المصرية في كافة السياقات أن القمح والذرة من الأولويات القصوى في كافة مشاريع الدولة خلال الفترة الحالية، والدولة تمضى قدمًا وكل ما نشاهده هو خطوة واحدة من خطوات كثيرة تقوم به الدولة سواء في توشكى، أو العوينات، أو مستقبل مصر، أو سيناء، وبالتالي التنمية مش موجودة في حتة واحدة بل التنمية على كل شبر في أرض مصر، ويتم استغلال كل المتوفر وفق أقصى استخدام ممكن.