طريقة عمل ساندوتش الآيس كريم بالخطوات

البسكويت المحشي بالآيس كريم من الحلويات اللذيذة والمفضلة لدى الكثير من الناس، فتحتوي الحلوى على طبقتين من البسكويت اللذيذ وفي المنتصف طبقة من الآيس كريم المفضل لديك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

طريقة عمل ساندوتش الآيس كريم

المقادير

- مكونات البسكويت :

بياض البيض : 4 حبات

سكر البودرة : نصف كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

دقيق : كوب

الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

حليب : كوب (سائل)

- للتقديم :

الآيس كريم : حسب الرغبة (بالنكهة المفضلة)

طريقة التحضير

لتحضير البسكويت: ذوبي الزبدة في قدر على النار واحرصي على أن لا تحترق.

في وعاء جانبي، ضعي بياض البيض، والسكر البودرة، والفانيليا، واخفقي المكونات جيداً باستخدام المضرب اليدوي.

أضيفي الزبدة المذوبة على مزيج البيض مع الاستمرار بالخفق.

أضيفي الدقيق واخفقي مرة أخرى حتى يتجانس المزيج جيداً ويتشكل لديكِ عجينة متماسكة القوام قليلاً، ثم أضيفي الحليب الدافئ بحسب الحاجة حتى يتشكل لديكِ عجينة بقوام متوسط الملمس والليونة.

استخدمي آلة عجينة الآيس كريم لإعداد العجينة، وسخنيها.

ادهني الآلة بمزيج مكون من الدقيق مع القليل من الزيت النباتي حتى لا تلتصق العجينة بالآلة.

اسكبي مقدار مغرفة في وسط الآلة من مزيج البسكويت، وأغلقي الآلة على العجينة حتى تنضج من الجهتين، لمدة دقيقة واحدة.

أخرجي العجينة من الآلة وهي ساخنة ضعيها بين طبقين عميقين (مثل أطباق الزبادي)، حتى تتشكل مثل الأكواب، واتركيها حتى تنشف تماماً.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ كمية مزيج البسكويت.

عند التقديم: ضعي في أكواب البسكويت الآيس كريم بالنكهة المفضلة، وقدمي الحلى بارداً.