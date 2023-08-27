هالاند يهدر ركلة جزاء ويحقق رقم سلبي في الدوري الإنجليزي

فشل إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في تسجيل ركلة جزاء في مباراة فريقه أمام مضيفه شيفيلد يونايتد مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكانت تشير نتيجة المباراة إلى التعادل السلبي دون أهداف، عندما قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لصالخ مانشستر سيتي، بعد وجود لمسة يد على قائد شيفيلد يونايتد جون إيجان.



استعد هالاند لتنفيذ ركلة الجزاء، لكنه سددها في القائم ليهدر فرصة التقدم لصالح فريقه السماوي بالدقيقة 37.



هالاند سجل هدفين حتى الأن في موسمه الجديد، في مباراة بورنموث، لكنه فشل في إحراز هدفا أمام نيوكاسل يونايتد.



تعتبر تلك المرة الأولى التي يفشل هالاند في تسجيل ركلة جزاء في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في تنفيذ 7 ركلات بنجاح في الموسم الماضي.



وكان النجم النرويجي " هالاند " توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمه الأول برصيد 38 هدفا .

