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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للوقاية من الفيروسات.. طريقة عمل عصير الأناناس بالبرتقال

عصير الأناناس بالبرتقال
عصير الأناناس بالبرتقال

عصير الأناناس بالبرتقال من العصائر الصحية التي عليك صنعها في هذه الفترة؛ للوقاية من الأمراض والفيروسات، فهو يعمل على تقوية المناعة وغني بفيتامين سي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير الأناناس بالبرتقال.

 

عصير الأناناس بالبرتقال

طريقة عمل عصير الأناناس بالبرتقال

المقادير

- أناناس : كوب (مقطع)

- البرتقال : 2 حبة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : ربع كوب

 

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طريقة تحضير عصير المشمش المجفف| يعالج الإمساك

طريقة التحضير

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واخلطي جيداً.

صبي العصير في أكواب التقديم وقدميه بارداً.

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