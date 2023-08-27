للوقاية من الفيروسات.. طريقة عمل عصير الأناناس بالبرتقال

عصير الأناناس بالبرتقال من العصائر الصحية التي عليك صنعها في هذه الفترة؛ للوقاية من الأمراض والفيروسات، فهو يعمل على تقوية المناعة وغني بفيتامين سي، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير الأناناس بالبرتقال.

عصير الأناناس بالبرتقال

طريقة عمل عصير الأناناس بالبرتقال

المقادير

- أناناس : كوب (مقطع)

- البرتقال : 2 حبة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : ربع كوب

طريقة التحضير

ضعي جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واخلطي جيداً.

صبي العصير في أكواب التقديم وقدميه بارداً.