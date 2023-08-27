"صياغة العقود وصحف الدعاوى" في دورة تدريبية بمركز الدراسات القانونية بجامعة أسيوط

ينظم مركز الدراسات القانونية لخدمة المجتمع بكلية الحقوق- جامعة أسيوط، دورة تدريبية بعنوان: "صياغة العقود، وصحف الدعاوي"، يومي20 و 21 سبتمبر 2023؛ وذلك لتنمية قدرات الطلاب، وصقلهم بأهم الخبرات المهنية، والعملية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية، والدكتور معمر رتيب محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عثمان عبد القادر مدير مركز الدراسات القانونية.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الدورة التدريبية تهدف إلى إعداد كوادر مدربة قادرة على تقديم الدعم القانوني، ودراسة مشكلات المجتمع على المستوى المحلي، والقومي، وتقديم الحلول القانونية اللازمة، بالتعاون مع الهيئات المختصة، مضيفا أن الدورة التدريبية تأتي

استجابة لاحتياجات الجهات الإدارية؛ لتقديم الدعم القانوني، في إطار حرص جامعة أسيوط على توجيه مراكزها ووحداتها الخاصة؛ لخدمة الأهداف الوطنية؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، وتعظيم دورها الريادي في خدمة أغراض التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن مركز الدراسات القانونية ينظم الدورات التدريبية في المجالات القانونية، ويعقد الندوات والمؤتمرات التي تسهم في حل مشكلات المجتمع على المستوي المحلي، أو القومي، ويقدم الاستشارات القانونية للجهات الإدارية سواء في ذلك المحافظات، والهيئات الحكومية، وقطاع الأعمال، ووحدات البنوك المصرية، والأجنبية، وغيرها، ويشارك في مجالات التحكيم ، والتسوية الودية للمنازعات.

من جانبه، قال الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق: إن دورة "صياغة العقود، وصحف الدعاوي"، تتناول عدة محاور منها؛ التعريف بأصول صياغة العقود بأنواعها المختلفة، وكذلك كسب مهارات صياغة صحف الدعاوي القضائية "، ويحصل المتدرب علي شهادة بحضور الدورة التدريبية معتمدة من جامعة أسيوط، والمركز، فضلا عن صقل مهارته في هذا الإطار ، وهو ما سوف ينعكس إيجابا على فرصه التنافسية في سوق العمل.

