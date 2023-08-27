4 طرق آمنة لاستخدام واتساب.. اعتمدها فورًا

تجتذب شعبية تطبيق المراسلة واتساب WhatsApp اهتمامًا متزايدًا من المجرمين، الذين يستخدمون الأداة للاحتيال على المستخدمين وتهديدهم، حسبما تقول شركة ESET، وهي شركة للكشف عن التهديدات.

تشير إحصائيات الشركة إلى أنه تم تنزيل التطبيق أكثر من 5 مليارات مرة على متجر Play Store، متجر التطبيقات الرسمي لشركة Google لنظام Android، مما يجعل من الضروري للمستخدمين حماية أنفسهم من التصيد الاحتيالي والتهديدات الأخرى على هذه المنصة.

توصي ESET بأن يستخدم المستخدمون إعداد "جهات الاتصال الخاصة بي" في سمة الصورة حتى يتمكن الأشخاص المجدولون فقط من رؤيتها، أو "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء" مما يقيد العرض بشكل أكبر ويسمح بقائمة الأشخاص الذين تمت جدولتهم، ولكن ربما لا يكونون كذلك هذا قريب.

قال كاميلو جوتيريز، رئيس مختبر أبحاث ESET في أمريكا اللاتينية إن الحفاظ على تحديث التطبيقات وتكوينها مع التركيز على الأمان والخصوصية هي النقاط الأساسية لاستراتيجية حماية جيدة.

وفقًا لـ ESET، إحدى أسهل الطرق التي يمكن لمجرمي الإنترنت من خلالها التظاهر بأنهم شخص آخر هي استخدام صورة ملفك الشخصي، لذلك إذا سمح لأي شخص لديه رقم هاتفك برؤيتها (وتنزيلها)، فيكفي للمجرمين تغيير صورة الملف الشخصي الخاصة بك، حساب WhatsApp جديد، أو حالي والبدء في الاتصال بأشخاص آخرين من خلال التظاهر بأنك شخص مختلف.

وبالمثل، يعد قفل بصمة الإصبع قرارًا آخر مفيدًا جدًا لمنع الوصول إلى التطبيق دون موافقة، يتيح لك القفل التلقائي أيضًا تحديد وقت القفل، ويوصى باستخدام هذا الإعداد على الفور.

اقتراح آخر للحفاظ على بياناتك آمنة هو التأكيد من خطوتين، وأوضحت الشركة أن أحد أنواع عمليات الاحتيال التي يقوم بها المجرمون هو استخدام نفس رقم الواتساب/الهاتف الخاص بالضحايا لتنفيذ جرائمهم، وذلك فقط من خلال تسجيل الرقم على جهاز آخر.

يتيح التأكيد المكون من خطوتين مصادقة التطبيق الثنائية الأصلية التي تسمح بربط رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام وبريد إلكتروني مخصص للاسترداد، وبمجرد تمكينه، لا يمكن تسجيل واتساب إلا على جهاز جديد/إعادة تثبيته في حالة إدخال كلمة المرور. رقم التعريف الشخصي الصحيح.

تؤكد ESET أنه من المهم دائمًا الحفاظ على الإعدادات مقيدة قدر الإمكان لتجنب الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية.

نصائح ESET لتجنب الهجمات الإلكترونية على واتساب:



وتنصح الشركة باتباع هذه التوصيات في تطبيق المراسلة



1. التأكيد

سيساعد التأكيد المكون من خطوتين على منع المجرمين من النجاح. أحد أنواع عمليات الاحتيال التي يطبقها المجرمون هو استخدام نفس رقم الواتساب الذي يستخدمه الضحايا.

2. المشاهدة

من المهم التأكد من أن سجل الاتصال غير مرئي. يراقب المجرمون الساعات التي يتصل بها الضحية لاختيار الوقت المناسب.

3. التحديث

تحديث التطبيق بانتظام يعني أنه إذا قامت الشركة التي طورت التطبيق بإصلاح الخلل، فيمكنها أيضًا الاستفادة من هذه التحديثات الأمنية.

4. البصمة

يعد إلغاء قفل بصمة الإصبع مفيدًا جدًا لمنع الوصول إلى تطبيق WhatsApp دون موافقتك، يعد الحظر التلقائي الفوري مفيدًا أيضًا.