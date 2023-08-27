طريقة تحضير عصير المشمش المجفف| يعالج الإمساك

يحتوي المشمش المجفف على العديد من الفوائد والفيتامينات الهامة للجسم، كما يعمل على خسارة الوزن وعلاج الإمساك بالإضافة إلى السيطرة على مستوى السكر في الدم، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل عصير المشمش المجفف الصحي.

عصير المشمش المجفف

طريقة عمل عصير المشمش المجفف

المقادير

- ماء ساخن : كوب

- سكر : حسب الرغبة

- مشمش مجفّف : 15 حبة

- ماء بارد : 7 اكواب

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

انقعي المشمش المجفف بالماء الساخن في إناء لمدة 15 دقيقة ثم صفيه من الماء.

ضعي حبات المشمش في الماء البارد مباشرة.

أضيفي إليه كلاً من السكر والثلج مع تحريك المكونات لتتجانس وتحصلي على خليط ناعم.

ضعي عصير المشمش المجفف في أكواب التقديم وقدميه.