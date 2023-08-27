تشكيل نيوكاسل أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

أعلن إيدو هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه لمباراة ليفربول والتي من المقرر لها مساء اليوم الأحد في السادسة والنصف على ملعب سانت جيمس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول:

في حراسة المرمى: بوب

في الدفاع: تريبييه، فابيان شار، بوتمان، بارن

في الوسط: جيمارييش، ساندرو تونالي، جولينتون

في الهجوم: ألميرون، جوردن، إسحاق

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح

