كلوب يعلن تشكيل ليفربول ضد نيوكاسل بالدوري الإنجليزي..موقف صلاح

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز، لمواجهة نيوكاسل يونايتد، على سانت جيمس، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي لليفربول، وجود محمد صلاح ودياز، بالإضافة لـ جاكبو.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون

في الوسط: إندو ماك أليستر، سوبوزلاي

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح