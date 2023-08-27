أمن اسيوط يضبط هارباً من تنفيذ 1200 حكم
تواصل مديرية أمن أسيوط في جهودها المستمرة في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص المقيمين في أسيوط والذي كان هارباً من تنفيذ عدد 1200 حكم جزئي بإجمالي مدة حبس بلغت 3 سنوات و4 شهور.
وقد تمت مواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده وبصحة تلك الأحكام، حيث اعترف بصحتها جميعاً. وفور ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام وإعادة المتهم للسجن لقضاء فترة حبسه.
تأتي هذه الجهود في إطار متابعة قوات الأمن للمحكوم عليهم الهاربين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم. فقد قامت مديرية أمن أسيوط بإعداد خطة متكاملة لضبط المحكوم عليهم الهاربين وتوجيه الجهود لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وذلك بهدف إرساء العدالة ومحاسبة جميع من يخالف القوانين.
تعكس هذه العمليات الناجحة التزام قوات الشرطة بردع الجريمة وتطبيق القانون، وهو ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة أسيوط. فقد أثمرت جهود المديرية عن ضبط عدد كبير من المحكوم عليهم الهاربين في الفترة الأخيرة، وتقديرًا لهذه الجهود المثمرة، يتم استعادة تلك المجرمين وإحالتهم للعدالة ليتم محاكمتهم وتنفيذ الأحكام بحقهم.
وتأكد مديرية أمن أسيوط أن لا هوادة في تتبع المجرمين والقبض عليهم، وأن كل من يختلف عن القانون سيحاسب وفقًا للأحكام الصادرة ضده.
جدير بالذكر أن التعاون المجتمعي يلعب دوراً هاماً في نجاح هذه الجهود، حيث يجب على الأفراد تقديم أي معلومات أو تحركات مشبوهة تساهم في ضبط المحكوم عليهم وتعزيز الأمن العام في المحافظة
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- مديرية امن اسيوط ملتزمة بتنفيذ القانون وضبط المجرمين وتعزيز الاستقرار في المحافظة