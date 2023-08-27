مدينة البداري تنفذ حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة

نفذ قسم النظافة بمجلس مدينة البداري بمحافظة أسيوط، خطة شاملة للنظافة، ورفع المخلفات الصلبة وكنس الشوارع، يهدف ذلك إلى المحافظة على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لتواصل الجهود المستمرة لتحسين وتجميل الشوارع في مركز ومدينة البداري، وذلك ضمن إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والعمل المستمر لرفع الإشغالات والنظافة.

تأتي هذه الأعمال ضمن مبادرات الجهات المعنية في المدينة لتحسين مستوى النظافة والجمال البصري للشوارع، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات مستمرة طوال العام، حيث يُجهز قسم النظافة بما يلزم من معدات وأدوات لتنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة وفاعلية عالية.

وأكد محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، أن العمل على تحسين وتجميل الشوارع يأتي في إطار سعي الجهات المعنية لتحقيق الرفاهية والجودة المعيشية لمواطني المدينة. وأكد أن هذه الجهود ستستمر بشكل منتظم للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين المظهر العام.

ويُشكل تحسين ورفع مستوى النظافة في مركز ومدينة البداري جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة والبيئة، وتوفير بيئة صحية وآمنة للسكان، تُعَد هذه الخطوات إضافة قوية إلى الأعمال التطويرية التي تقوم بها الجهات المعنية في المدينة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على مناخ صحي للمواطنين، وتعتبر تكاتف جهود الحكومة المحلية والمجتمع المحلي أمرًا حاسمًا في تحقيق نجاح هذه الخطط وتحقيق الأهداف المنشودة بالنسبة للنظافة والجمال العام للشوارع.

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري

حملة لتنظيف ورفع المخلفات الصلبة وكنس شوارع مدينة البداري