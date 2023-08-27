أسباب حموضة الدم.. اضطراب في ضغط الدم أشهر الأعراض

يحدث حموضة الدم عندما يصبح الدم حمضيًا جدًا، ويمكن أن ينتج هذا عن حالات صحية أخرى، مثل مرض السكري الذي لا يمكن السيطرة عليه بشكل فعال وأمراض الكلى، من بين أمور أخرى.

عندما تحتوي سوائل الجسم على الكثير من الأحماض، يُعرف ذلك بـ حموضة الدم ويحدث الحماض عندما لا تستطيع الكليتان والرئتان الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم.

العديد من عمليات الجسم تنتج الحمض. يمكن للرئتين والكليتين عادةً تعويض الاختلالات الطفيفة في درجة الحموضة، لكن المشاكل في هذه الأعضاء يمكن أن تؤدي إلى تراكم الأحماض الزائدة في الجسم والدم.

يتم قياس حموضة الدم عن طريق تحديد درجة الحموضة، وانخفاض الرقم الهيدروجيني يعني أن دمك أكثر حمضية، في حين أن ارتفاع الرقم الهيدروجيني يعني أن دمك أكثر قاعدية.

يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني للدم حوالي 7.4، ويتميز الحماض برقم هيدروجيني يبلغ 7.35 أو أقل، ويتميز القلاء بمستوى درجة الحموضة 7.45 أو أعلى.

على الرغم من أن هذه الاختلافات العددية تبدو طفيفة، إلا أنها يمكن أن تكون خطيرة، ويمكن أن يؤدي حموضة الدم إلى العديد من المشكلات الصحية، وقد يهدد الحياة.

أسباب حموضة الدم

هناك عدة أسباب للحماض الأيضي. يبدأ الحماض الأيضي في الكلى بدلاً من الرئتين، ويحدث ذلك عندما لا يتمكنون من التخلص من كمية كافية من الحمض أو عندما يتخلصون من الكثير من القاعدة، وهناك أربعة أشكال رئيسية من الحماض الأيضي:

الحماض السكري: يحدث عند الأشخاص المصابين بداء السكري الذي لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد، وإذا كان جسمك يفتقر إلى كمية كافية من الأنسولين، فإن الكيتونات تتراكم في جسمك وتحمض الدم.

الحماض فرط كلور الدم: والذي ينتج عن فقدان بيكربونات الصوديوم، وتساعد هذه القاعدة على إبقاء الدم محايدًا. كل من الإسهال والقيء يمكن أن يسبب هذا النوع من الحماض.

الحماض اللبني: والذي يحدث عندما يكون هناك الكثير من حمض اللبنيك في الجسم، ويمكن أن تشمل الأسباب تعاطي الكحول المزمن، وقصور القلب، والسرطان، والنوبات، وفشل الكبد، ونقص الأكسجين لفترة طويلة، وانخفاض نسبة السكر في الدم، وحتى التمرين لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى تراكم حمض اللاكتيك.

الحماض الأنبوبي الكلوي: والذي يحدث عندما تكون الكلى غير قادرة على طرح الأحماض في البول، وهذا يتسبب في أن يصبح الدم حمضيًا.

أعراض حموضة الدم

يعاني المريض من التنهد كثيرا

كما يكون هناك سوائل محتجزة تحت الجلد

وكذلك يكون هناك شعور بالأرق

وليس ذلك فقط بل يكون هناك التهاب المفاصل الروماتويدي

وأيضا تكون تُرى العين غائرة.

ويصاب مريض حموضة الدم بنوبات صداع.

وكذلك اضطرابات في ضربات القلب

ويكون هناك اضطراب في ضغط الدم.

بالإضافة إلى أن البراز يكون صلب وجاف وأيضا الرائحة تكون كريهة.

كما أن الشخص يشعر بحرقان في فتحة الشرج.