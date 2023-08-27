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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

جنا دياب تسير على خطى الهضبة وتتجه للعالمية

عمرو دياب وابنته
عمرو دياب وابنته جنا

تدخل جنا دياب عالم الغناء على خطى والدها النجم عمرو دياب، لتخطي أول خطوه في مشوار حياتها، وتشارك متابعيها ببعض اللقطات أثناء توقيعها عقدًا مع إحدى الشركات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

جنا عمرو دياب

وعبرت جنا دياب عن مدى سعادتها لهذه الخطوة معلقه على منشورها: "خمنوا من تعاقدت مع شركة انترسكو؟، لا أستطع وصف مدى سعادتي وحماسي لكوني جزء من هذا الفريق الشغوف والمذهل".

 

وتعتبر شركة انترسكوب ريكوردز التي انعقدت معها جنا دياب من أهم شركات الإنتاج الموسيقية في الولايات المتحدة، كما تعاقد معها نجوم كبار مثل إيمينيم، ليدي جاجا، بيلي أيليش، أوليفيا رودريجو، كيندريك لامار، سيلينا جوميز وغيرهم.

 

جنا عمرو دياب

ويعرف متابعي جنا هواية الغناء المفضلة، حيث شاركت متابعيها بعض الأغاني بصوتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، لتحظى على إعجاب الكثير، مثل: Honey وEscape Plan وI'll Just Say It.

 

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جنا عمرو دياب بظهر مكشوف في دير مسيحي

وقد أنجب عمرو دياب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، أما كنزي وجنا وعبدالله فكانوا من طليقته الثانية زينة عاشور.

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